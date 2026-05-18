SEMPIO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEMPIO hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 2301,00 KRW gegenüber 741,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat SEMPIO im vergangenen Quartal 103,46 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEMPIO 100,59 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at