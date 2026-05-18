|
18.05.2026 06:31:29
SEMPIO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SEMPIO hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 2301,00 KRW gegenüber 741,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat SEMPIO im vergangenen Quartal 103,46 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEMPIO 100,59 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!