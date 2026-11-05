Sempra Energy Announces Advance In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Sempra Energy (SRE) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $877 million, or $1.34 per share. This compares with $77 million, or $0.12 per share, last year.

Excluding items, Sempra Energy reported adjusted earnings of $917 million or $1.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.3% to $3.191 billion from $3.151 billion last year.

Sempra Energy earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $877 Mln. vs. $77 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $0.12 last year. -Revenue: $3.191 Bln vs. $3.151 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.80 To $ 5.30

fiscal year 2027 EPS guidance: $5.10–$5.70 per share.