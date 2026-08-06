Sempra Energy Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
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06.08.2026 14:00:10
Sempra Energy Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Sempra Energy (SRE) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $796 million, or $1.21 per share. This compares with $461 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Sempra Energy reported adjusted earnings of $762 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $2.997 billion from $3.000 billion last year.
Sempra Energy earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $796 Mln. vs. $461 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.71 last year. -Revenue: $2.997 Bln vs. $3.000 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.80 To $ 5.30
Outlook: full-year 2027 EPS guidance range of $5.10 to $5.70. Sempra is also affirming a 7% to 9% projected long-term EPS growth rate.
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