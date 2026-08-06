Sempra Energy Aktie
WKN: 915266 / ISIN: US8168511090
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06.08.2026 15:11:20
Sempra Energy Reaffirms FY26, FY27 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, energy infrastructure company Sempra Energy (SRE) reaffirmed its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 and 2027 as well affirmed its long-term earnings per share growth rate outlook.
For fiscal 2026, Sempra Energy continues to project adjusted earnings in a range of $4.80 to $5.30 per share.
Looking ahead, the company also affirmed its earnings guidance for the full-year 2027 in the range of $5.10 to $5.70 per share.
Further, Sempra is affirming a 7 to 9 percent projected long-term earnings per share growth rate.
In Thursday's pre-market trading, SRE is trading on the NYSE at $85.50, up $0.77 or 0.91 percent.
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