Sempra Energy Reaffirms FY26, FY27 Adj. EPS Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, energy infrastructure company Sempra Energy (SRE) reaffirmed its adjusted earnings guidance for the full-year 2026 and 2027 as well affirmed its long-term earnings per share growth rate outlook.

For fiscal 2026, Sempra Energy continues to project adjusted earnings in a range of $4.80 to $5.30 per share.

Looking ahead, the company also affirmed its earnings guidance for the full-year 2027 in the range of $5.10 to $5.70 per share.

Further, Sempra is affirming a 7 to 9 percent projected long-term earnings per share growth rate.

In Thursday's pre-market trading, SRE is trading on the NYSE at $85.50, up $0.77 or 0.91 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com