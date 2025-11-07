Sempra Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sempra Energy stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,18 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at