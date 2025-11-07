SEMrush A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEMrush A hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at