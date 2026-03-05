|
SEMrush A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SEMrush A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
SEMrush A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEMrush A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 102,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
SEMrush A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 443,64 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 376,81 Millionen USD umgesetzt worden waren.
