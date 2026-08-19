Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
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19.08.2026 15:10:01
Semtech CEO Hong Hou Sells 2,000 Shares for $280,000
Hong Q. Hou, President and CEO of Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC), sold 2,000 shares of common stock on Aug. 7, 2026, for a total value of $280,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($140.00); post-transaction value based on Aug. 7, 2026, market close ($139.42).Semtech is a mid-cap semiconductor specialist with a market capitalization of $12.9 billion and employs 1,920 professionals at its Camarillo headquarters. The company has demonstrated significant momentum, with a one-year share price appreciation of 171%, reflecting investor confidence in its analog and mixed-signal semiconductor portfolio. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Semtech Corp.
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15.03.26
|Ausblick: Semtech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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