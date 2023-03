Semtech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Semtech ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Semtech die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,470 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,09 Prozent auf 167,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 190,6 Millionen USD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,82 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Semtech 2,61 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 756,53 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 740,86 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,80 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 739,11 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at