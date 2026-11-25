Semtech hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Semtech im vergangenen Quartal 423,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Semtech 267,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at