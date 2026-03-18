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18.03.2026 06:31:28
Semtech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Semtech hat am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.
Semtech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 274,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,0 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,460 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,260 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,05 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 909,29 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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