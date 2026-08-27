Semtech verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Semtech hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,59 USD. Im letzten Jahr hatte Semtech einen Gewinn von -0,310 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 341,9 Millionen USD – ein Plus von 32,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Semtech 257,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at