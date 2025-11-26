Semtech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Semtech ließ sich am 24.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Semtech die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 267,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 236,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at