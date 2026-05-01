Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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01.05.2026 05:21:36
Senate Bans Members From Betting On Prediction Markets Such As Polymarket, Kalshi With Immediate Effect
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