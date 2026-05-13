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WKN DE: A3C9KM / ISIN: JP3316900004
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13.05.2026 22:21:45
Senate confirms Warsh to succeed Powell as Fed chair
Vote brings to an end one of the most fraught processes of selecting a central bank chief in decadesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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