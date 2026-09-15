BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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15.09.2026 21:12:34

Senate Votes to Block Crypto Bill in Major Blow to the Industry

The landmark legislation, known as the Clarity Act, stalled in the Senate as Democrats raised concerns about President Trump’s personal investments in crypto.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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