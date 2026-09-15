BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
15.09.2026 21:12:34
Senate Votes to Block Crypto Bill in Major Blow to the Industry
The landmark legislation, known as the Clarity Act, stalled in the Senate as Democrats raised concerns about President Trump’s personal investments in crypto.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!