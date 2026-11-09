Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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09.11.2026 11:04:01

Senator Tells Google to Let Schools Disable A.I. Features in Search

The request came from Senator Edward J. Markey of Massachusetts, after Google said it would not turn off artificial intelligence tools for students using its search engine.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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06.11.26 Alphabet A Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 258,75 1,11% Alphabet A (ex Google)

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
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