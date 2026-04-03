Senci Electric Machinery A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Senci Electric Machinery A präsentierte in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,66 Prozent zurück. Hier wurden 640,7 Millionen CNY gegenüber 797,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,710 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,930 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,74 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,92 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at