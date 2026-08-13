Senco Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Senco Gold hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 30,56 Milliarden INR gegenüber 18,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at