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28.05.2026 06:31:29
Senco Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Senco Gold präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 9,58 INR gegenüber 3,82 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 19,97 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 44,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,08 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 84,30 Milliarden INR – ein Plus von 33,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Senco Gold 63,28 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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