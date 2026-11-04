04.11.2026 04:55:38

Sender: Trumps Republikaner verlieren Repräsentantenhaus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben bei den Kongresswahlen Hochrechnungen zufolge ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Demokraten werden die Kontrolle in der Parlamentskammer übernehmen, wie die US-Sender CNN und NBC News auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichteten./fsp/DP/zb

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