Seneca Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Seneca Bancorp hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at