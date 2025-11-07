Seneca Foods A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seneca Foods A hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 460,0 Millionen USD – ein Plus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seneca Foods A 425,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at