Bid Corporation Aktie

Bid Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537

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23.03.2026 06:00:06

Senegal tapped €650mn of undisclosed borrowing in bid to avoid default

West African nation agreed total return swaps with AFC and FAB months after separate hidden debt scandal came to lightWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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