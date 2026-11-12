SenesTech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SenesTech hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,42 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at