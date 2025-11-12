SenesTech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SenesTech hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at