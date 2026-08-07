SenesTech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SenesTech stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SenesTech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,870 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SenesTech im vergangenen Quartal 0,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SenesTech 0,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at