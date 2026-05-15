SenesTech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SenesTech hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SenesTech ein EPS von -1,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at