Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
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27.05.2026 02:00:00
Senior Accountant Manager (Karlsbad-Ittersbach, DE, 76307)
In Milliarden von Spritzen und in jedem zweiten Auto leisten Dätwyler Komponenten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Patienten und Autofahrern. Das Hightech-Unternehmen fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Mit über 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, Verkäufen in über 100 Ländern und über 8‘000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1‘000 Mio.Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Wir haben starke Wurzeln und Werte, die sich in unserer 100-jährigen Unternehmensgeschichte fest etabliert haben. Werde auch du Teil unseres tollen Teams als…Senior Financial Accountant (m/w/d)In Vollzeit (37,5 Std/Woche) unbefristet Deine Aufgaben:Hauptbuch- und AnlagenbuchhaltungAktive Zusammenarbeit mit dem Share Service Center Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB / IFRS (SWISS GAP wünschenswert)Abwicklung von Bankbuchungen Durchführen von ZahlläufenErstellung von Auswertungen, Abweichungsanalysen und ReportsDurchführen von statistischen Meldungen Deine Anforderungen:Kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finance, BWL oder AccountingMehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung eines produzierenden UnternehmensErfahrungen mit Forcasts sowie KonzernreportingErfahrungen in der Betreuung mehrerer Mandaten (2 legal Entitys)Erfahrungen mit Konzernstrukturen (Holding) sowie konzernbedingter Treasury VorgängeErfahren im Umgang mit SAP S/4 HANA Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Genauigkeit und strukturierte Arbeitsweise Unser Angebot:Wir bieten Dir eine gründliche Einarbeitung und eine Erweiterung Deiner Fachkompetenz. Es erwartet Dich ein dynamisches, professionelles Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld und somit eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Grad an Selbständigkeit in einem international ausgerichteten Top-Unternehmen. Du bist interessiert?Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deines Gehalts-vorstellung (Jahresbruttogehalt) und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E Mail an: Frau Daniela Kolev, Head of HR, e-Mail: Daniela.Kolev@datwyler.com Dätwyler Pharma Packaging Deutschland GmbH, Tornadostr. 4, 76307 Karlsbad www.datwyler.com Be yourself at DatwylerWir sind überzeugt: Menschen machen den Unterschied. Bei uns erlebst du eine Diversität und ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen, wie sie nur ein internationales Unternehmen ermöglichen kann. Gemeinsam steigern wir unsere Agilität, beschleunigen die Digitalisierung und treiben die Nachhaltigkeit voran. Für motivierte und talentierte Mitarbeitende bieten wir interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im globalen Umfeld. Bei uns kannst du dich mit deiner ganzen Kreativität und all deinen Ideen einbringen.www.datwyler.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG
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