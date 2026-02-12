Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
12.02.2026 19:30:00
Senior AI staffers keep quitting — and are issuing warnings about what’s going on at their companies
Through social-media posts and even a resignation letter in the New York Times, former employees of companies like OpenAI and Anthropic are not leaving quietly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
