Senior Housing Properties Trust Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Senior Housing Properties Trust Registered äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 367,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 388,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at