Senior Housing Properties Trust Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Senior Housing Properties Trust Registered präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Senior Housing Properties Trust Registered -0,360 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 379,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 379,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,190 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Senior Housing Properties Trust Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
