Senior Housing Properties Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Senior Housing Properties Trust Registered hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senior Housing Properties Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 366,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 386,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at