Senior Housing Properties Trust Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Senior Housing Properties Trust Registered hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Senior Housing Properties Trust Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD vermeldet.

Mit einem Umsatz von 365,4 Millionen USD, gegenüber 382,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at