Senior Housing Properties Trust Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Senior Housing Properties Trust Registered gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Senior Housing Properties Trust Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 388,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 373,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at