|
05.11.2025 06:31:28
Senior Housing Properties Trust Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Senior Housing Properties Trust Registered gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Senior Housing Properties Trust Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 388,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 373,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!