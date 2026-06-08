SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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09.06.2026 00:21:56
Senior Vice President Sells VC Shares for $352K, According to Recent SEC Filing
Visteon Corporation (NASDAQ:VC) Senior Vice President Robert R Vallance reported the sale of 3,000 shares of common stock in multiple open-market transactions on June 1 and June 2, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($117.47).* 1-year performance figures are calculated using June 2, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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