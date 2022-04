Seniorenverbände fordern Stopp von Altersdiskriminierung bei Krediten

Seniorenvertreter von SPÖ und ÖVP fordern erneut Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung durch Banken und Versicherungen. Bei einer SPÖ-Pressekonferenz am Freitag gab es von Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbandes, aber auch Lob für Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Diese habe ihm bereits einen ersten Gesetzesentwurf übermittelt, der vorsieht, dass ältere Menschen einen Kredit gewährt bekommen müssen, wenn sie über genügend Sicherheiten verfügen, so Kostelka.

In Österreich verweigern Banken älteren Menschen oft einen Kredit, wenn die Tilgung länger dauert als die statistische Lebenserwartung. In Deutschland wird dies den Banken bereits untersagt. Gerade mit Hinblick auf den Umtausch von Öl- und Gasheizungen hin zu alternativen Heizsystemen seien viele Senioren jetzt aber auf Kredite angewiesen, fügte SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits an. Als weiteres Beispiel nannte er den Einbau eines Treppenlifts.

In eine ähnliche Richtung äußerte sich auch Ingrid Korosec, Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes. Auch sie fordert per Aussendung eine Anpassung an die deutsche Gesetzeslage bei der Kreditvergabe. Die aktuelle Situation treibe "viele ältere Menschen über Finanzvermittler zu deutschen Banken, wo sie zu schlechteren Konditionen, aber flexibleren Laufzeiten Geld leihen können", so Korosec. "Den heimischen Banken geht darüber hinaus die Kundschaft verloren". Man stehe im Austausch mit Justizministerin Zadic, die ihre Unterstützung zugesagt habe.

Auch abseits der Kreditvergabe seien ältere Menschen oft von Diskriminierung betroffen. Pensionistenverbandspräsident Kostelka nannte höhere Kosten für Kfz-Versicherungen bei Menschen über 70 als Beispiel. Schließungen von Bankfilialen gerade im ländlichen Raum würden es älteren Menschen zudem oft erschweren, ihre Bankgeschäfte zu erledigen, da diese weniger oft auf Online-Banking zurückgreifen.

Drobits (SPÖ) ruft Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) daher auf, einen Bankengipfel zum Thema Altersdiskriminierung einzuberufen. Banken sollten Busse organisieren oder Taxigutscheine ausgeben, damit auch Senioren ihre Bankgeschäfte erledigen können, so ein Vorschlag der SPÖ. Die Kosten dafür sollten die Finanzinstitute übernehmen.

spo/tsk

(APA)