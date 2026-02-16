|
16.02.2026 06:31:31
Senko gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Senko hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,51 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Senko ein EPS von 35,93 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Senko im vergangenen Quartal 236,72 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Senko 227,75 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
