Senko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Senko präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 38,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Senko 29,33 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent auf 248,71 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 217,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at