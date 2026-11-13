Senko verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Senko hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,46 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 219,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at