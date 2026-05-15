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15.05.2026 06:31:29
Senko vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Senko veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,07 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 226,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 212,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 113,68 JPY. Im Vorjahr waren 118,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 899,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Senko 854,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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