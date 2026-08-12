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12.08.2026 06:31:29
Senkon Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Senkon Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 57,28 JPY. Im Vorjahresquartal waren 11,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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