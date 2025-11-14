Senkon Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Senkon Logistics gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 18,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Senkon Logistics noch ein Gewinn pro Aktie von 31,52 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden JPY, gegenüber 4,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at