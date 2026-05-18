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18.05.2026 06:31:29
Senkon Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Senkon Logistics hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -10,66 JPY. Ein Jahr zuvor waren 19,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Senkon Logistics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 33,71 JPY beziffert, während im Vorjahr 101,65 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 19,92 Milliarden JPY gegenüber 18,82 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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