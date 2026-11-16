Senmiao Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Senmiao Technology hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at