Sennen Potash vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sennen Potash präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at