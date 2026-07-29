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29.07.2026 06:31:29
Senores Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Senores Pharmaceuticals äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 INR, nach 4,60 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,80 Milliarden INR gegenüber 1,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,70 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,80 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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