Sensata Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sensata Technologies hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sensata Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 928,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at