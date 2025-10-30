Sensata Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sensata Technologies hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,19 Prozent auf 932,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 983,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at