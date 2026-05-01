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01.05.2026 06:31:29
Sensata Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sensata Technologies hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte Sensata Technologies einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sensata Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 929,6 Millionen USD im Vergleich zu 916,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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